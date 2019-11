Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Leverkusener Rennradfahrer schwer verletzt

Burscheid (ots)

Ein 43-jähriger Rennradfahrer aus Leverkusen ist am Montagnachmittag (25.11.) schwer verletzt worden.

Er war um gegen 16:00 Uhr auf der Dabringhausener Straße von Hilgen kommend in Richtung Markusmühle unterwegs. Auf der nassen und abschüssigen Straße verlor er in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Rad und stürzte im Kurvenscheitelpunkt. Eine Zeugin gab bei der Unfallaufnahme an, dass sie hinter dem Gestürzten fuhr und eine Geschwindigkeit von circa 50 km/h auf dem Tacho sah.

Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zur Versorgung in ein Leverkusener Krankenhaus. Der Schaden an dem Rennrad wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. (rb)

