Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Hamm-Uentrop (ots)

In einer Senioreneinrichtung an der Marker Allee gelang es am Freitag, 14. August, einem falschen Handwerker eine Bewohnerin in den Abendstunden zu bestehlen. Er täuschte vor, einen Wasserrohrbruch reparieren zu müssen und gelang so in die Wohnungen von mindestens zwei älteren Damen. Aus einem Raum klaute er Bargeld. Der Dieb ist zirka 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat dunkle Haare und sprach Hochdeutsch. Zur Tatzeit trug er einen Handwerker-Overall.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen auf den Tatverdächtigen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell