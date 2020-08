Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesucht: LKW-Fahrer nach Unfallflucht

Hamm-Herringen (ots)

Die Polizei sucht einen LKW-Fahrer, der am Montag, 17. August, gegen 11 Uhr eine Straßenlaterne an der Industriestraße beschädigt haben soll. Der etwa 45-jährige Fahrer ist zirka 175 Zentimeter groß, schlank und hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Zudem trägt er dunkles Haar. Er fuhr einen Sattelzug. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

