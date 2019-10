Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Fahrradfahrer

Mainz (ots)

Donnerstag, 24.10.2019, 10:30 Uhr

In der Mainzer Altstadt kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Der 22-Jährige Fahrradfahrer befuhr die Große Langgasse in Fahrtrichtung Umbach. Der 79-Jährige Autofahrer befuhr die Gymnasiumstraße in Fahrtrichtung Große Langgasse. Am Einmündungsbereich der Gymnasiumstraße zur Großen Langgasse missachtete der 79-Jährige Autofahrer den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Zwar konnte der 22-Jährige den Zusammenstoß durch eine Vollbremsung verhindern, allerdings stürzte er dadurch über den Lenker zu Boden. Der 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der 79-Jährige flüchtete vom Unfallort.

