Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vorläufige Festnahme

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

18. Juni 2019 / Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.06.2019 - Geesthacht

Am 17. Juni 2019 nahmen Beamten des Polizeirevier Geesthacht gegen 00:50 Uhr in der Bergedorfer Straße einen 19-jährigen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Den Polizeibeamten fielen im Bereich einer Fußgängerpassage in der Bergedorfer Straße zwei männliche Personen auf. Beim Anblick der Streifenwagenbesatzung warf einer dieser Männer einen unbekannten Gegenstand weg. Beide Personen versuchten anschließend sich unerkannt zu entfernen. Da jedoch bei der sofortige Nachsuche einer Tüte mit einer unbekannten Substanz, vermutlich Betäubungsmittel, aufgefunden wurde, wurden beide Personen einer Kontrolle unterzogen. Der eine Mann führte nichts Verdächtiges mit sich und wurde nach der Personalienfeststellung wieder entlassen. Bei einem 19-jährigen Osteuropäer fanden die Beamten weitere 6 Beutel mit insgesamt 6 Gramm einer unbekannten Substanz. Zudem führte er Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich sowie einen verbotenen Gegenstand (Einhandklappmesser) mit sich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurden sämtliche Beweismittel sowie das Bargeld beschlagnahmt. Nach der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Christian Braunwarth, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Lübeck Sandra Kilian, Pressesprecherin Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell