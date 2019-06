Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Scheunenbrand

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der PD Ratzeburg und der Staatsanwalschaft Lübeck

Kastorf

Am 15.06.2019, gegen 03.05 Uhr, meldeten Zeugen ein Feuer in der Hauptstraße in Kastorf. Brandbetroffen war die Scheune eines Gehöftes. In der Scheune lagerten einige Rundballen. Außerdem war dort ein blauer Opel Corsa abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen ging das Feuer von den Rundballen aus und griff dann auf Teile der Scheune sowie das Fahrzeug über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Vollbrand der Scheune verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,- Euro. Die Ermittlungsgruppe zu den Bränden im Raum Ratzeburg hat Ihre Arbeit aufgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge haben Zeugen zwei Männer gesehen, die sich vom Brandort entfernten.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

1)

- ca. 1,70-1,75 m groß - Kräftige Statur - kurze blonde, nach hinten gegelte Haare - dunkle Oberbekleidung

2)

- ca. 1,75 - 1,80 m groß - dunkle Haare - dunklere Hautfarbe (südländisches Erscheinungsbild) - dunkle Kleidung

In diesem Zusammenhang ergaben sich auch Hinweise auf einen dunklen sowie einen silbernen Pkw. Beide Fahrzeuge standen zwar nicht direkt am Brandort, sollen sich aber bei Eintreffen der Polizei schnell entfernt haben.

Zeugen gesucht. Wer kann nähere Angaben zu den beiden Personen oder den beiden Fahrzeugen machen? Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541 / 809-0

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

0171-9743617

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell