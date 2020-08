Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Wasserrohrbruch : Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Horster Straße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Auf der Horster Straße kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Etwa in Höhe der Hausnummer 170 hat es am frühen Morgen (18. August), gegen 4 Uhr, einen Wasserrohrbruch mit einer austretenden, zeitweise etwa 20 Meter hohen, Wasserfontäne gegeben. Aufgrund der notwendigen, noch Stunden andauernden, Reparaturarbeiten wird die Horster Straße in Höhe der Kreuzung Barsener Straße und in Höhe des Prozessionsweges voll gesperrt. Der Gehweg ist ebenfalls nicht passierbar. Eine Umleitung ist eingerichtet. Techniker der Stadtwerke sind vor Ort, um den Schaden schnellstmöglich zu beheben. Sobald die Maßnahmen aufgehoben sind, wird nachberichtet.(es)

