Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl: Bauteile eines Pelletsilos

Hamm-Pelkum (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 14. August (11 Uhr) und dem 17. August (14 Uhr) entwendeten Unbekannte Bauteile eines Pelletsilos im vierstelligen Wert aus dem Keller eines Rohbaus an der Manfred-Billinger-Straße. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

