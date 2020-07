Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Dülmen: Zwei Segelflugzeuge abgestürzt - Zwei Leichen aufgefunden

Recklinghausen (ots)

Heute (11.07.) gegen 13.40 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Leitstelle der Polizei Recklinghausen und gaben Hinweise auf den Absturz von zwei Flugzeugen. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden im Bereich Haltern am See (Grenzbereich zu Hausdülmen) zwei abgestürzte Segelflugzeuge. Im Umfeld wurden zudem zwei Leichen festgestellt. Die Absturzstelle liegt in einem ländlichen Gebiet (Feld- / Waldbereich). Aktuell ist die Absturzstelle noch abgesperrt. Die Luftaufsicht der Bezirksregierung und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind sofort verständigt worden. Die Ermittlungen zur Absturzursache dauern an.

Für Nachfragen: 0173 3477702

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Andreas Wilming-Weber

Telefon: 02361/55-1030

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell