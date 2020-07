Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmittag gegen 12:15 Uhr auf Höhe der evangelischen Kirche in der Hauptstraße. Der Fahrer eines VW hielt am Straßenrand, ein Mercedes-Benz hinter ihm. Beide ließen Personen aussteigen. Zeitgleich fuhr ein Lieferwagen rückwärts aus der Einmündung Bahnhofstraße/Hauptstraße. Der VW-Fahrer bemerkte den Lieferwagen und setzte daraufhin zurück, wobei er mit dem dahinterstehenden Mercedes-Benz kollidierte. Anschließend entfernte sich der VW vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von ca 1.500EUR.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271-92100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell