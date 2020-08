Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesucht: Weißer Transporter nach Unfallflucht

Hamm-Mitte (ots)

Am 19. August wurde beim Ausparken auf der Schillerstraße gegen 18 Uhr ein Peugeot im Bereich des Kotflügels beschädigt. Zeugen beobachteten, wie ein weißer Transporter, der zuvor Möbel auslieferte, nach dem Unfall in Fahrtrichtung Goethestraße wegfuhr. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

