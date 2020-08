Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fallrohre entwendet

Hamm-Rhynern (ots)

An mehreren Hammer Häusern wurden Fallrohre durch Unbekannte entwendet. Betroffen waren drei Häusern an der Straße An der Windmühle. Die Diebstähle ereigneten sich zwischen dem 18. August um 14.30 Uhr und dem 19. August um 6.00 Uhr. Auch am Gewerbepark wurde im Zeitraum vom 18. August, 23.00 Uhr, und dem 19. August, 3.10 Uhr, ein Fallrohr entwendet. Zeugen sahen, wie eine verdächtige Person das Grundstück verließ. Der oder die Tatverdächtige ist zirka 185 Zentimeter groß, schlank und hat längere, helle Haare. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

