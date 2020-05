Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Einbruch in Vereinsheim/ Täter entwenden Süßigkeiten, Spirituosen und Bierkästen

Geldern (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 14.00 Uhr, bis Freitag (01. Mai 2020), 11.45 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Tür eines Vereinsheims am Holländer See und entwenden diverse Nahrungsmittel. Sie warfen mit Ziegelsteinen die Glastür ein und durchwühlten im Inneren alle Schubladen und Schränke. Mit Süßigkeiten, Spirituosen und mehreren Kisten Bier flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

