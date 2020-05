Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Wer kennt diesen Mann?

Goch (ots)

Während eines Einkaufs am 30. Dezember 2019 zwischen 12:00 und 12:30 Uhr in einem Supermarkt an der Weezer Straße kam der geschädigten älteren Dame an der Kasse ihre EC-Karte abhanden. Nur wenig später wurde die EC-Karte an einem Geldautomaten bei der Sparkasse Goch eingesetzt und das Konto mit mehreren Auszahlungen vollständig "leergeräumt". Dabei wurde der unbekannte Täter von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/goch-diebsahl-computerbetrug

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

