Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Tresor gefunden

Polizei sucht Besitzer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kleve-Materborn (ots)

Bei Gartenarbeiten fand eine Zeugin am Mittwoch (08. April 2020) einen Schranktresor in der Hecke zu ihrem Grundstück an der Markusstraße Ecke Albersallee. Die Polizei stellte das Fundstück daraufhin sicher. Der Tresor mit einem Maß von etwa 30x20cm hatte keinen Inhalt und konnte bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Die Kripo Kleve fragt daher: Wem gehört der Tresor oder wer kann Angaben zu seinem Besitzer machen? Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell