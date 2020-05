Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Gaststätte

Tablet gestohlen

Emmerich (ots)

Am Samstag (02. Mai 2020) zwischen Mitternacht und 09:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter zunächst Zutritt in den Biergarten einer Gaststätte auf der Straße Kleiner Wall, indem sie den Maschendrahtzaun des Grundstücks beschädigten. Anschließend gelangten sie über eine Kellertür in die Räumlichkeiten der Gaststätte. Die Diebe entwendeten ein Apple iPad und flüchteten offenbar über den Hinterhof der Örtlichkeit. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

