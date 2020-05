Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Cafe´

Goch (ots)

Bereits zwischen dem 28. und 30.04.2020 wurde der Inhaber eines Cafés auf der Frauenstraße Opfer eines Einbruchs. Der oder die Unbekannten hatten sich offenbar durch eine Hintertür, die über den Hof zur Straße Hinter der Mauer führt, Zutritt zu dem Objekt verschafft und sämtliche Behältnisse durchsucht. Hierbei erbeuteten sie aus einem Automaten Zigaretten sowie eine geringe Menge Bargeld. Bereits am Mittwoch, 29.04.2020, war in dem Imbiss gegenüber ein dunkelhäutiger ca. 30 Jahre alter Mann erschienen und hatte sich nach dem Inhaber erkundigt. Ob ein Tatzusammenhang besteht, soll geklärt werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Goch, Telefon 02823-1080, in Verbindung zu setzen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell