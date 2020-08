Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rotes Auto nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr am Donnerstag, 20. August, beschädigte ein Unbekannter die Beifahrertür eines Renaults. Dieser war an der Lange Straße geparkt. An der Tür wurde roter Lackaufrieb festgestellt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

