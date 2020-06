POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.06.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Widerstand gegen Polizeibeamte++Aufbruch eines Zigarettenautomaten++Verkehrsunfallflucht

Emden - Widerstand gegen Polizeibeamte Emden - Am 25.06.2020 gegen 00:05 Uhr kam es an einer Gaststätte an der Neutorstraße zu einem Widerstand gegen zwei eingesetzte Polizeikräfte, die wegen eines randalierenden und aggressiven Gastes zu Hilfe gerufen worden waren. In dem betroffenen Lokal hielt sich ein 36-jähriger Emder auf, welcher dort erhebliche Streitigkeiten provozierte. Die eingesetzten Beamten verwiesen den Aggressor aus der Lokalität und erlegten ihm einen Platzverweis für das Lokal und die direkte Umgebung auf. Erst nach mehrfachen Aufforderungen entfernte sich der uneinsichtige Mann aus der Lokalität. Kurze Zeit später kehrte der Mann zu der Örtlichkeit zurück, wo er erneut auf die noch anwesenden Polizeibeamten traf. Weiterhin zeigte der Verursacher, der unter Alkoholeinfluss stand, erhebliches renitentes und aggressives Verhalten und ignorierte die wiederholten polizeilichen Anweisungen. Um weitere, von dem Emder ausgehende, Gefahren zu unterbinden, wurde der Mann in Verhinderungsgewahrsam genommen. Gegen diese Maßnahme setzte der Verursacher körperliche Gegenwehr ein, so dass er zusammen mit einer eingesetzten Polizeibeamtin zu Fall kam. Bei diesem Sturz wurde die Polizeibeamtin, wie auch der Verursacher, verletzt, indem sie sich Schürfwunden zuzogen. Im weiteren Verlauf wurde der Mann dem Gewahrsam zugeführt. Die verletzte Polizeibeamtin blieb diensttauglich. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neukamperfehn- Aufbruch eines Zigarettenautomaten Neukamperfehn- In der Zeit vom 21.06.2020, 23:50 Uhr bis zum 22.06.2020, 10:30 Uhr kam es an der Hauptstraße zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Unbekannte Täter brachen das an der Außenwand eines dort befindlichen Gasthofes angebrachte Gerät auf und entwendeten das im Automaten befindliche Bargeld, sowie alle enthaltenen Zigarettenpackungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hesel in Verbindung zu setzen.

Hesel - Verkehrsunfallflucht Hesel - In der Zeit vom 21.06.2020, 18:00 Uhr bis zum 22.06.2020, 08:00 Uhr kam es an der Auricher Straße in Hesel zu einem Schaden im öffentlichen Verkehrsraum, wobei ein Vorwegweiser beschädigt wurde. Das in Höhe der Hausnummer 9 aufgestellte Verkehrszeichen (VZ439) wurde nach bisherigen Erkenntnissen von einem großen Kraftfahrzeug, vermutlich LKW, beim Vorbeifahren gestreift und von der Aufhängung abgerissen. Die Auffindeposition des Verkehrsschildes lässt den Schluss zu, dass der Verursacher den Vorfall bemerkt, das Schild beiseite geräumt und die Unfallstelle ohne Schadensmeldung verlassen hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hesel in Verbindung zu setzen.

