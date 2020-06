POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 24.06.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Diebstahl aus Wohnhaus++Diebstahl aus Wohnhaus mit anschließendem Pkw-Diebstahl++

Emden - Diebstahl aus Wohnhaus - Emden - Am 23.06.2020 kam es gegen 09:46 Uhr im Stavorenweg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nach ersten Erkenntnissen konnten Zeugen beobachten, wie sich ein bislang unbekannter Täter über eine rückwärtige Kellertür Zutritt in das Wohnhaus verschaffte. Als der Täter aus dem Haus flüchtete, bedrohte er die herannahenden Zeugen verbal und mit einem bislang nicht näher bestimmbaren Gegenstand. Unter der Mitnahme einer Spielekonsole flüchtete der Täter mit einem mitgeführten Fahrrad in Richtung eines dortigen Sportplatzes. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diebstahl aus Wohnhaus mit anschließendem Pkw-Diebstahl Leer - Am 23.06.2020 in der Zeit von 0:00 Uhr bis 02:00 Uhr kam es in der Straße Westerende zu einem Einstieg in ein Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang über ein Fenster im Erdgeschoß und durchsuchte den unteren Wohnbereich. Dabei entwendete er zwei Geldbörsen mit geringen Geldbeträgen und einen Pkw-Schlüssel. Das zu dem Schlüssel gehörige Fahrzeug, ein Pkw der Marke Audi Modell Q5, wurde durch den Täter ebenfalls entwendet. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.

