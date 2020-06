Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am Sonntag, 21.06.2020

Leer/Ostfriesland (ots)

Ohne Versicherungsschutz ++ Pkw beschädigt ++ Gemeinschädliche Sachbeschädigung ++ Tödlicher Verkehrsunfall ++ Fahren unter Alkoholeinfluss

Leer- Ohne Versicherungsschutz- Am gestrigen Samstagmorgen gegen 09:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Ledastraße einen E-Scooter. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass am Scooter mit Elektroantrieb kein notwendiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Auf Nachfrage erklärte der 26-jährige Eigentümer aus Leer, dass er den Abschluss einer Versicherung versäumte. Die Weiterfahrt wurde polizeilich untersagt. Ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Weener- Pkw beschädigt- Gegen 05:35 Uhr am gestrigen Samstag wurde ein Pkw der Marke Audi in der Kirchstraße in Weener- Holthusen vorsätzlich beschädigt. Nach Aussage von Augenzeugen trat ein 38-jähriger Weeneraner zunächst gegen den linken Außenspiegel und gegen die Fahrertür vom Pkw. Im Anschluss wurde auch die vordere Stoßstange beschädigt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der namentlich bekannte Mann vom Tatort. Der 31-jährige Audi Fahrer aus Weener stellte Strafantrag zur Sachbeschädigung und die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Warsingsfehn- Gemeinschädliche Sachbeschädigung- In der vergangenen Nacht gegen 01:40 Uhr kam es in der Karl-Carstens-Straße zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Nach ersten Erkenntnisse der Polizei wurde ein am Straßenrand angebrachter Kunststoffspiegel vorsätzlich in Brand gesetzt. Der Spiegel diente Radfahrern zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Einsehbarkeit in den fließenden Verkehr. Ferner wurde ein dort aufgestelltes Hinweisschild zu einer Fahrradroute herausgerissen und beschädigt. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei in Moormerland oder Leer bittet in dieser Sache um Hinweise.

Emden- Tödlicher Verkehrsunfall- In der vergangenen Nacht gegen 01:15 Uhr kam es auf der Auricher Straße in Emden zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 50-jähriger Emder mit seinem Pkw VW Passat die linken Fahrstreifen der B 210 aus Richtung Klaus-Groth-Straße kommend, um im weiteren Verlauf nach links in Richtung Innenstadt abzubiegen. Zeitgleich näherte sich auf der Auricher Straße ein Pkw Audi, Typ S 5, der von einem 25 Emder geführt wurde und stadtauswärts fuhr. An der Einmündung missachtete der VW Fahrer beim Abbiegevorgang die Vorfahrt vom Pkw Audi und es kam zu einer schweren Kollision. Hierbei wurde der Pkw VW im Bereich der linken Fahrzeugseite schwer beschädigt und der Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten den schwerverletzten Mann aus seinem Fahrzeug bergen. Trotz Reanimation verstarb der Fahrer an der Unfallstelle. Der Fahrer vom Pkw Audi wurde bei der Kollision leicht verletzt und es folgte die Einlieferung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum. Der Pkw Audi wurde bei der Kollision im Frontbereich stark beschädigt. Beide Fahrzeuge wurden polizeilich sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Rettungskräften von DRK und Feuerwehr im Einsatz. Zur Dokumentation der Unfallstelle und der Unfallspuren setzte sie Polizei ein spezielles fotografisches Unfallaufnahmeverfahren ein. Die betroffenen Fahrstreifen im Einmündungsbereich waren bis 04 Uhr gesperrt.

Emden- Fahren unter Alkoholeinfluss- Am gestrigen Samstagmittag gegen 13:55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf einem Tankstellengelände an der Straße An der Bonnesse einen Pkw der Marke Mercedes. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 77-jährige Fahrer mit Wohnsitz in Emden unter Alkoholeinfluss stand. Das Messergebnis mit einem verifizierbaren Alkoholtestgerät betrug 0,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt. Im weiteren Verlauf wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

