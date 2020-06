POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 20.06.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Tür aufgebrochen ++ Pkw beschädigt ++ Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz ++ Schwere Motorradunfälle ++ Verkehrsunfall wegen Schwächeanfall, weiterer Verkehrsunfall im Emstunnel aufgrund des Rückstaus ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Tür aufgebrochen

Emden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens in der Theodor-Storm-Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Pkw beschädigt

Emden - Am Samstag, gegen 00:09 Uhr, wurde eine männliche Person dabei beobachtet, wie diese in der Ludwig-Uhland-Straße auf zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellte Pkw Opel Zafira eingeschlagen und getreten hat. An den beiden Pkw entstand Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich die Person fußläufig in Richtung Geibelstraße. Die Person wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180 cm groß, blonde Haare, athletische Figur, bekleidet mit einem weißen Hemd und einer blauen Jeans. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Holtland - Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Holtland - Am Freitag wurde gegen 16:30 Uhr ein Pkw Seat mit Anhänger kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die Zulassungsplaketten an den Kennzeichen des Pkw gefälscht waren und der Pkw nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Gegen den 45-jährigen Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Weener / Emden - Schwere Motorradunfälle

Weener - Am Freitag kam es gegen 18:30 Uhr auf der Dieler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 38-jähriger Mann aus Heede befuhr mit seinem Pkw Mercedes die Dieler Straße aus Richtung Brual kommend in Richtung Diele. Beim Linksabbiegen auf einen Feldweg übersah er eine 33-jährige Motorradfahrerin aus Walchum, welche die Dieler Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Motorrad, wodurch die Motorradfahrerin nach rechts in die Leitplanken fuhr, über die Leitplanke stürzte und dort schwer verletzt liegen blieb. Die Motoradfahrerin erlitt mehrere Frakturen am Bein und wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Pkw wurde leicht beschädigt.

Emden - Am Freitag wurde gegen 21:35 Uhr ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Emden bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 43-jähriger Emder befuhr mit einem Transporter mit Anhänger die Petkumer Straße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zur Klosterstraße beabsichtigte er in diese abzubiegen. Der hinter dem Transporter fahrende 31-jährige Motorradfahrer übersieht, dass der Transporter beabsichtigt, in die Klosterstraße abzubiegen und setzt zum Überholen an. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Anhänger. Der Motorradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Beinfrakturen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Oldenburger Fachklinik geflogen werden. Die Petkumer Straße wurde kurzzeitig voll gesperrt.

Moormerland/Leer - Verkehrsunfall wegen Schwächeanfall, weiterer Verkehrsunfall im Emstunnel aufgrund des Rückstaus

Moormerland/Leer - Am heutigen Vormittag, gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 76-Jähriger Fahrzeugführer aus Kevelaer (Niederrhein) mit seinem Pkw BMW die A31 in Richtung Emden. In Höhe der Anschlussstelle Veenhusen erlitt er einen Schwächeanfall, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug blieb auf dem Überholfahrstreifen stehen. Eine halbseitige Sperrung der Unfallstelle musste durch die Polizei eingerichtet werden. Der Fahrer wurde mit dem RTW zum Klinikum Leer verbracht. Der Gesamtschaden an dem BMW wurde auf ca. 6000 EUR geschätzt. Aufgrund des o.a. Verkehrsunfalls und der zwischen der Anschlussstelle Leer-West und dem Autobahndreieck Leer eingerichteten einspurigen Verkehrsführung (Baustellenbereich), sowie des deutlich erhöhten Reiseverkehrsaufkommens entstand ein ca. 14 km langer Rückstau, welcher sich bis zur AS Leer-West erstreckte. Im Zuge dessen kam es in der Südröhre des Emstunnels zu zähfließendem Verkehr und in Folge dessen zu einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Pkw. Ein 29-jähriger Audi-Fahrer aus Mainz erkannte die Situation des zähfließenden Verkehrs und letztlich die Staubildung zu spät und fuhr in das Heck eines Renault Megane aus dem Raum Koblenz. Aufgrund der freigesetzten Aufprallenergie kollidierte dieser mit dem Heck des langsam vor ihm fahrenden Ford Kuga aus dem Emsland. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Hauptfahrstreifen des Emstunnels gesperrt, der Verkehr wurde gefahrlos an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 29-Jährige Unfallverursacher, sowie die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Schäden am Autobahnkörper wurden bei beiden Verkehrsunfällen nicht festgestellt. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahmen wurde die Südröhre des Emstunnels kurzfristig voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsverzögerungen auf den Umleitungsstrecken.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Freitag, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:45 Uhr, wurde in der Blinke auf dem Parkplatz der BBS I ein ordnungsgemäß abgestellter schwarzer Pkw BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen Pkw hinten rechts am Radkasten beschädigt. Der andere Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem Pkw von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

