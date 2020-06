POL-ESW: Pressebericht vom 12.06.20

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall mit 30.000 EUR Sachschaden

30.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Vormittag auf der B 27 zwischen den Ortschaften Kleinvach und Albungen ereignet hat. Um 11:43 Uhr beabsichtigte ein 62-Jähriger aus Milstedt mit seinem Pkw verbotswidrig an der zweiten Ausfahrt des an der Bundesstraße gelegenen Parkplatzes nach links (in Richtung Witzenhausen) auf die B 27 einzufahren. Dieser Bereich ist durch eine doppelt durchgezogene Linie entsprechend gekennzeichnet.

Beim Abbiegen übersah der 62-Jährige einen auf der Bundesstraße fahrenden Mercedes Sprinter, der von einem 60-Jährigen aus der Krayenberggemeinde gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Keiner der beiden Fahrer wurde verletzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Straßenmeisterei angefordert werden.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 00:30 Uhr, eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege, die auf der K 34 zwischen Weidenhausen und Eltmannshausen unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Rollstuhlfahrer betrunken unterwegs

Nachdem ein 57-Jähriger aus Eschwege mit seinem elektronischen Rollstuhl in der Straße "Südring" in Eschwege gestürzt war, stieg er wieder in den Rollstuhl ein und fuhr in Richtung "Schützengraben" davon. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreife konnte den 57-Jährigen anhalten, der erheblich alkoholisiert war, so dass ein Alkoholtest nicht durchführbar war. Daraufhin wurde eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt, der 57-Jährige zur Ausnüchterung in das Gewahrsam untergebracht.

