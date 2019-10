Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Heizungsbrand in Hatten

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 16. Oktober 2019, 14:55 Uhr, wurde eine starke Rauchentwicklung im Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Straße Am Diersmoor festgestellt.

Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Sandkrug, Sandhatten und Kirchhatten wurde ein Heizungsbrand festgestellt und gelöscht.

Ursächlich für das Feuer war vermutlich ein technischer Defekt. Es kam zu keinen weiteren Gebäudeschäden, der Sachschaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt.

