Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Eschwege (ots)

Zwischen dem 09.06.20, 23:00 Uhr und heute Morgen, 06:00 Uhr haben unbekannte Täter einen kompletten Zigarettenautomaten gestohlen. Dieser war in der Landstraße in Wehretal-Reichensachsen an der Hauswand einer Gaststätte angebracht, wo er mit brachialer Gewalt von der Hauswand abgerissen wurde. Dadurch wurde auch die Fensterbank der Gaststätte beschädigt. Der Schaden wird mit insgesamt ca. 2000 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

