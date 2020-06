Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 09.06.20

Eschwege (ots)

Fußgänger angefahren

Um 12:53 Uhr parkte gestern Mittag ein 56-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw auf dem Parkplatzgelände des Edeka-Getränkemarktes in Sontra rückwärts aus. Dabei übersah er den hinter dem Fahrzeug kreuzenden 75-Jährigen Fußgänger aus Nentershausen. Der 75-Jährige kam dadurch zu Fall und wurde leicht verletzt (Schürfwunden).

Diebstahl von Leergut

In der "Weinreihe" in Bad Sooden-Allendorf wurden vom Gelände des dortigen Edeka-Marktes drei Kisten Leergut (Coca Cola 1 Liter Flaschen) entwendet, wie gestern Nachmittag festgestellt wurde. Der/ die Täter sind über die Rosenstraße auf die Rückseite des Gebäudes gelangt, wo sie in den Lagerraum unberechtigt eindrangen. Hinweise: 05652/9279430.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell