Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.06.20 (2)

Eschwege (ots)

Zwei verletzte bei Zusammenstoß

15.000 EUR Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich heute Vormittag, um 10:50 Uhr, in der Grebendorfer Straße in Meinhard-Neuerode ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 43-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Straße "Auf dem Sande". Beim Rechtsabbiegen geriet er mit dem Fahrzeug (Taxi) zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn, wo es dann zum seitlich versetzten Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw kam. Dieser wurde von einem 46-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt; die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

weitere Verkehrsunfälle

Um 10:45 Uhr touchierte heute Vormittag ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau beim Ausparken einen geparkten Pkw Mercedes, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Reichensächser Straße in Eschwege.

Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meinhard befuhr heute Vormittag, um 10:20 Uhr, die Straße An der Schindersgasse" in Grebendorf und beabsichtigte auf die B 249 einzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 55-Jährigen aus Mühlhausen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Einbruch in Baumarkt

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in einen Baumarkt im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf ein. Wie bei der Tatortaufnahme durch das zuständige Kommissariat am heutigen Morgen festgestellt wurde, haben die Täter ein Tor zum Außengelände aufgezogen. Im hinteren Bereich versuchten man eine Schiebetür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Über ein herausgehebeltes Glassegment gelang man dann in den Baumarkt. Dort wurde ein Tresor aufgeflext und Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Hinweise bitte an die Kripo unter 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

