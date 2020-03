Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall im Kreuzungsbereich - eine Leichtverletzte

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 22:00 Uhr, wollte eine 34-jährige Autofahrerin aus Essen von der Lemkuhler Straße nach links in die Essener Straße in Richtung Essen einbiegen. Von links fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Essener Straße in den Kreuzungsbereich ein (in Richtung Bottrop). Die beiden Autos kollidierten und prallten anschließend gegen einen Ampelmasten. Die 34-Jährige verletzte sich leicht. Der 41-Jährige und seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. An den Autos und der Ampel entstand 42.000 Euro Sachschaden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Nach ersten Erkenntnissen war der 41-Jährige vermutlich bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell