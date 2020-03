Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, roten VW Passat an der Westfalenstraße. Das Auto stand in Höhe der Einmündung Schleswiger Straße. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Castrop-Rauxel

Am Dienstag, gegen 10:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen Hyundai i30 auf dem REAL-Parkplatz an der Siemensstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Heck entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

