Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 59-Jähriger bei Unfall leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 77-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Straße Auf dem Schimmel im Stadtteil Bottrop-Kirchhellen in Richtung Süden. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Bottrop fuhr in Richtung Osten auf dem Lippweg. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Autos. Der 59-Jährige verletzte sich leicht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf knapp 13.000 Euro geschätzt.

