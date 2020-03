Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Überfall auf Geschäft

Hattingen (ots)

Am 13.03.2020, gegen 15.20 Uhr betrat ein männlicher Einzeltäter ein Bekleidungsgeschäft an der August-Bebel-Straße in Hattingen und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Beim Verlassen des Geschäfts nahm er zudem noch Schmuckimitate aus der Auslage und flüchtete zu Fuß in Richtung Martin-Luther-Straße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 20-30 Jahre, 170-180 cm, blaue Adidas Kapuzenjacke mit Logo auf dem Rücken, schwarze Hose, schwarzer Schal vor Augen und Mund, dunkle Augen, südländisches Erscheinungsbild

Zeugen, die die Tat oder den Täter beobachtet haben, werden gebeten sich auf der Polizeiwache in Hattingen unter 02324-9166-6000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell