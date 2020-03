Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Frau in Wohnung tot aufgefunden

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Recklinghausen und der Staatsanwaltschaft Essen:

Am Montag (16.03.), gegen 18 Uhr, wurde eine 73-jährige Gladbeckerin in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Brunnenstraße tot aufgefunden. Es ergaben sich Hinweise auf Gewalteinwirkung. Ein 81-jähriger Tatverdächtiger konnte noch in der gemeinsamen Wohnung festgenommen werden. Zur Klärung der Gesamtumstände wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Für die Staatsanwaltschaft Essen

StA'in Schwers-Nassif

