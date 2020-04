Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP, UL) Göppingen, Eislingen, Ulm, Erbach - Einbrecher suchen nach Brauchbarem

Beute machten Unbekannte in den letzten Tagen im Landkreis Göppingen, dem Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm.

(GP) In Eislingen suchten Unbekannte zwischen Samstag und Dienstag in einer Gartenhütte nach Beute. Dazu brachen sie einen Rolladen auf und stiegen durch das Fenster in die Hütte in Großeislingen. Beute machten die Unbekannten nicht. Die Eislinger Polizei (07161/8510) hat die Spuren gesichert und sucht nun die Täter.

Auch in Göppingen vermuteten Unbekannte in einer Gartenhütte Brauchbares: Zwischen Samstag und Dienstag gingen die Einbracher zu drei Gartenhütten in der Eichertstraße. Sie öffneten die Schlösser mit Gewalt und gingen in das Innere. Die Unbekannten beschädigten in einem Gebäude mehrere Bierflaschen; Brauchbares fanden die Täter offensichtlich nicht. Ohne etwas mitgenommen zu haben flüchteten die Unbekannten. Die Ermittler vom Polizeiposten Jebenhausen (07161/632360) haben suchen nun die Einbrecher.

In Göppingen brachen Unbekannte am Montag oder Dienstag ein. Zwischen 10.30 und 7.30 Uhr gingen sie zu einem Gebäude in der Dürerstraße. Mit einem Stein warfen sie eine Fensterscheibe ein. So kamen sie an den Griff, öffneten das Fenster und gingen ins Innere. Dort wühlten sie in Schränken und Schubläden nach Brauchbarem. Die Unbekannten fanden Geld und Schlüssel. Sie nahmen die Sachen mit. Auch in einem Kühlschrank vermuteten die Einbrecher Brauchbares. Sie fanden dort nichts und flüchteten. Ihre Spuren blieben an dem Tatort zurück. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Göppingen (07161/632360) erste Hinweise auf die Unbekannten.

(UL) In Ulm suchten Einbrecher zwischen Donnerstag und Dienstag nach Beute. Die Täter gingen zu einer Firma im Lehrer Feld. Dort öffneten sie einen Zaun. Vom Firmengelände nahmen die Unbekannten Gerüstteile und flüchteten damit. Die Ermittler vom Polizeiposten Dornstadt (0731/1880) suchen nun die Unbekannten.

Zwischen Samstag und Dienstag brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in Erbach ein. Sie gingen zu dem Gebäude am Donaukanal und brachen dort ein Fenster auf. So kamen sie in das Innere. Dort fanden sie Geld und machten es zu ihrer Beute. Auch zwei Garagen öffneten die Einbrecher mit Gewalt. Dort fanden die Unbekannten offensichtlich nichts Brauchbares. Ihre Spuren blieben am Tatort zurück. Die Beamten vom Polizeiposten Erbach (0731/1880) haben sie gesichert und suchen nun die Täter.

Nicht in das Gebäude ging ein Unbekannter in Ulm. Dienstagnacht muss er bei der Firma im Riedweg gewesen sein. Er stieg auf das Dach und baute eine Dachluke ab. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Täter jedoch nicht in die Halle gestiegen sein. Ohne Beute flüchtete er. Die Ermittler vom Polizeirevier Ulm-West (0731/1880) suchen nun nach ihm.

Geschäfte, Büros, Praxen und andere Geschäftsräume sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei warnt davor, über Nacht oder freie Tage Geld in Geschäftsräumen zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Speziell für Gewerbetreibende gibt es die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltensweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

