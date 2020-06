Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldautomat aufgebrochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Philippsthal (Werra) - In der Nacht auf Sonntag (07.06.), gegen 1 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude eines Kreditinstitutes in der Hattorfer Straße im Ortsteil Röhrigshof. Dort brachen die Täter einen Geldautomaten auf. Der Versuch das Bargeld zu entwenden blieb jedoch ohne Erfolg. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge Nähe Röhrigshof beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

