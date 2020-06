POL-OH: Pressemeldung der Pst. Lauterbach

Polizeipräsidium Osthessen

In der Zeit vom 07. Juni, 16:00 Uhr bis zum 08. Juni, 16:00 Uhr wurde in der Straße "Kirchweg" an dem Anwesen Nummer 2 der Eckbalken des Fachwerkhauses beschädigt. Da sich der Balken auf einer Mauer befindet, welche sich etwas näher zur Fahrbahn befindet, als dass Fachwerk und der Schaden am Balken in einer Höhe von 55 cm bis zu 1 Meter befindet, müsste der Balken durch ein landwirtschaftliches Gerät, mit Anhänger oder Anbaugerät verursacht worden sein, da auch die Mauer keine Beschädigungen aufweist. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 oder 06044-989090. Am Balken entstand Sachschaden von 1.000 EUR.

