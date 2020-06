Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldungen der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

- Zeugen gesucht -

Fulda - Am Montag, den 08.06.2020 kam es zwischen 5.45 Uhr und 13.55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 EUR entstand. Ein 38-jähriger aus Schlitz parkte seinen blauen Skoda-Fabia ordnungsgemäß in der Mackenrodtstraße 11a auf der rechten Fahrbahnseite in einer Parkbucht. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der kompletten linken Fahrzeugseite fest. Auf Grund des Schadenbilds, ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen LKW handelt, welcher vermutlich die Mackenrodtstraße in Fahrtrichtung Leipziger Straße befuhr und auf Höhe der Hausnummer 6 in die Einfahrt der "JUMO"-Warenannahme einbog. Hierbei verursachte er höchstwahrscheinlich mit dem Auflieger die Schäden an dem Skoda-Fabia. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661-105-2300/-2301.



Fulda - Am Dienstag, den 09.06.2020 kam es gegen 13.50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer aus Petersberg befuhr die Bronnzeller Straße in Fahrtrichtung Eichenzell, als ihm am Ende der dortigen Linkskurve halb auf seiner Fahrspur ein beige-farbendes Taxi entgegenkam. Nur durch starkes Ausweichen nach rechts, konnte der 22-jährige einen starken Zusammenstoß verhindern. Beim Vorbeifahren der beiden PKW berührten sich allerdings noch die Außenspiegel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661-105-2300/-2301.



