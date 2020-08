Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Bikes nach Laubenaufbruch geklaut

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte brachen am Sonntag, 23.August, in der Zeit von 3 Uhr nachts bis 16.30 Uhr, in eine Laube in einem Garten an der Holzstraße ein. Die Einbrecher hebelten die Tür auf und entwendeten zwei neuwertige E-Bikes der Marken Falter und Raymon. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell