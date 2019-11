Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191119 - 1188 Frankfurt-Nied: Verdacht des Tötungsdeliktes - Bezug zu Meldung Nr. 1144 vom 05.11.19

Frankfurt (ots)

(em) Wie den Medien bereits bekannt ist, wird seit dem 23. Oktober 2019 eine 43-jährige Frau vermisst. Die Suche dauert nach wie vor an. Inzwischen ermittelt die Frankfurter Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Seit dem 23. Oktober 2019 um 18.30 Uhr wird die 43-jährige Frau vermisst. Sie wurde zuletzt im Bereich der Oeserstraße in Frankfurt am Main gesehen. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen, konnte die Frau bislang nicht gefunden werden. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen haben sich nun Erkenntnisse ergeben, die den Verdacht eines Tötungsdeliktes begründen. Im Zuge dessen wurde am vergangenen Donnerstagvormittag (14.11.2019) ein 37-jähriger Mann festgenommen. Hierbei handelt es sich um den Ehemann der Vermissten.

Die Ermittlungen sowie die Suche nach der 43-jährigen Frau werden mit Hochdruck fortgeführt. Aktuell führt die Polizei dazu Maßnahmen im Bereich Nied durch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51199 entgegen.

HINWEIS: Presseauskünfte erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main.

