Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei warnt vor Telefonbetrügern (06.07.2020)

Villingen-Schwenningen / St.Georgen (ots)

Am Montag kam es in der Zeit von 12 bis 22 Uhr im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis wieder vermehrt zu Anrufen von "falschen Polizeibeamten" oder "falschen Lotteriegesellschaften", in welchen auf die übliche Masche versucht wurde, die zumeist lebensälteren Anschlussinhaber um ihr Erspartes zu bringen. Betrüger die sich als Polizeibeamte ausgeben versuchen die Angerufenen zu verunsichern und hierdurch zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen zu bewegen. Als Geschichte wird stets vorgetragen, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Wohnungen der Angerufenen nun auch gefährdet wären.

In anderen Fällen wird den Senioren ein großer Geldgewinn vorgetäuscht. Um diesen zu erhalten müsse man zum Beispiel Amazon-Wertgutscheine in Höhe von insgesamt 750 EUR besorgen und nach einem weiteren Anruf die Codes übermitteln. Anschließend würde sich eine Rechtsanwältin und ein Notar melden und das Geld mit einem Sicherheitsunternehmen überbringen.

In allen bislang der Polizei bekannt gewordenen Fällen wurden die betrügerischen Absichten durchschaut und die Gespräche seitens der Angerufenen beendet. Informationen zu dem Betrugsphänomen "Falscher Polizeibeamter" sowie den weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

