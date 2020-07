Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ölspur - Motorradfahrer gestürzt (07.07.2020)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Eine Ölspur war am heutigen Dienstag gegen 8 Uhr ursächlich für einen Motorradunfall auf der B 500 zwischen Furtwangen und Neueck. In einer scharfen Rechtskurve verlor ein 37-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Motorrad entstand jedoch Sachschaden. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer die eine Ölspur feststellen umgehend die Feuerwehr oder Polizei zu verständigen und ein Warndreieck am Anfang solch einer Spur aufzustellen. Besonders für Zweiradfahrer sind solche Ölspuren sehr gefährlich, manchmal sogar lebensgefährlich.

