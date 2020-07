Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Vandalismus auf dem Schulhof (03.07.-06.07.2020)

Stockach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben während des vergangenen Wochenendes das Sonnensegel, welches über dem Sandkasten der Sonnenlandschule in der Straße "Goldäcker" aufgespannt ist, zerschnitten und so beschädigt, dass ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden ist. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

