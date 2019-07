POL-OH: Fahrrad gestohlen - Parzelle in Kleingartenanlage beschädigt

Polizeipräsidium Osthessen

Fahrrad gestohlen

Fulda - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23./24.7.) stahlen Diebe in der Georg-Antoni-Straße ein schwarz- rotlackiertes Mountainbike. Das Zweirad war am Gehweg an einer Laterne mit einem Schloss gesichert abgestellt. Dieses blieb durchtrennt am Tatort zurück. Der Wert des Mountainbikes ist nicht bekannt.

Sachbeschädigungen in Kleingartenparzelle

Fulda - In der Kleingartenanlage "Neue Heimat" in der Ludwig-Beck-Straße brachen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (22./23.7.) die Zugangstür zu einer Parzelle auf und betraten das Gartengrundstück. Dort beschädigten sie die Eingangstür der Laube, ohne diese zu betreten. Allerdings beschädigten sie im frei zugänglichen Vorraum mehrere dort abgestellte Gegenstände. Die Schadenhöhe ist nicht bekannt.

