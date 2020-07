Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Nach Parkrempler einfach davongefahren (06.07.2020)

Konstanz (ots)

Auf dem Parkplatz eines Geschäftes für Heimtierbedarf in der Carl-Benz-Straße ist am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, ein 25-jähriger Autofahrer beim Rückwärtsfahren auf eine hinter seinem Fahrzeug stehende Straßenlaterne aufgefahren, so dass diese sichtlich beschädigt wurde. Nachdem der junge Mann den Schaden zunächst begutachtet hatte, setzte er sich wieder in sein Auto und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Nicht mitbekommen dürfte er haben, dass ein aufmerksamer Zeuge den Vorfall beobachten konnte und die Polizei informierte. Der 25-Jährige wurde aufgrund der sogleich eingeleiteten Fahndung am Grenzübergang des Autobahnzolls durch die Schweizer Grenzwacht angehalten und den zuständigen Polizisten zur Personalienfeststellung übergeben. Er hat sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell