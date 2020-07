Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Fahrzeug beschädigt und geflüchtet (06.07.2020)

Singen (ots)

Unerlaubt von der Unfallstelle in der Kelhofstraße entfernt hat sich am Montag, in der Zeit von 15.30 - 17.30 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der auf Höhe von Hausnummer 4 einen geparkten Mercedes touchierte. Vermutlich beim Rangieren kollidierte der Unbekannte mit dem Heck des Mercedes und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

