POL-WOB: Schöningen: Berauschter Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Wolfsburg (ots)

Büddenstedt, Wilhelm-Raabe-Straße 07.11.2019, 00.30 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag zogen Beamte der Polizei Schöningen in Büddenstedt einen berauschten 19 Jahre alten BMW-Fahrer aus dem Verkehr. Ein Drogenschnelltest des Helmstedters verlief positiv auf THC, dem Wirkstoff in Cannabis-Produkten, Amphetamin und Kokain. Die Polizisten hatte den jungen Fahranfänger auf der Wilhelm-Raabe-Straße um 00.30 Uhr einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen und eine auffällige Nervosität, zitternde Hände und keine Pupillen-Reaktion des 19-Jährigen festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zusätzlich muss sich der BMW-Fahrer, der angab, am vergangenen Wochenende einen Joint geraucht zu haben, wegen Drogenbesitz verantworten.

