POL-WOB: Meldung neu! Grasleben: Streitigkeiten eskalierten - 47-Jähriger mit Messer verletzt

Wolfsburg (ots)

Grasleben, Bahnhofstraße 06.11.2019, 20.20 Uhr

Wegen versuchten Totschlags ermittelt die Polizei Helmstedt gegen einen 54 Jahre alten Tatverdächtigen aus der Samtgemeinde Grasleben. Der 54-Jährige wird beschuldigt, bei Streitigkeiten einen 47-jährigen Bekannten mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Der ebenfalls aus der Samtgemeinde Grasleben stammende Verletzte wurde zur weiteren Behandlung ins Helmstedter Klinikum verbracht, es besteht keine Lebensgefahr. Den ersten Erkenntnissen nach habe das Duo zusammen mit einem 21-jährigen Zeugen am Mittwochabend Karten gespielt, so ein Beamter. Im weiteren Verlauf sei es um 20.20 Uhr aus bisher nicht bekannten Gründen zu einem eskalierenden Streit gekommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

