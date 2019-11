Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vorsfelde: Unbekannte stehlen Toyota Avensis - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Vorsfelde, Stettiner Straße 04./05.11.19

Die Polizei Vorsfelde sucht Zeugen zu einem Autodiebstahl in der Nacht zum Dienstag in der Stettiner Straße. Unbekannte Täter entwendeten einen Toyota Avensis, der auf einem Parkstreifen am Straßenrand geparkt war. Die Tat habe sich zwischen 20.00 Uhr am Montagabend und 08.30 Uhr am Dienstagmorgen ereignet, so ein Beamter. Das in grau lackierte Fahrzeug sei knapp drei Jahre alte und noch einen Wert von circa 15.000 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiwache unter der Rufnummer 05363-992290 entgegen.

