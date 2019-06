Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Und plötzlich stand ein Quad im Vorgarten

Dormagen (ots)

An der Bahnhofstraße geriet am Dienstag (04.06.) ein 27-jähriger Dormagener, gegen 15:21 Uhr, vom "rechten Weg" oder vielmehr von der Straße ab und kam, nach Überqueren des Bürgersteigs, mit seinem Quad an einem Gartenzaun zum Stehen. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden. Der Kraftfahrer erlitt nach eigenen Angaben keine Verletzungen und kam mit dem Schrecken davon.

