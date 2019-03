Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zwei Unfälle mit Schwerverletzten, Diebstahl und weitere Unfälle

Aalen (ots)

Rosengarten: Auto kommt von Fahrbahn ab

Eine 30 Jahre alte Smart-Lenkerin war am Donnerstag kurz vor 6:00 Uhr aus Richtung Rosengarten-Uttenhofen kommend in Richtung Rosengarten-Westheim unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Westheim kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei eine Kurvenleittafel. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Massive Holzbank gestohlen

Zwischen Donnerstag, dem 28. Februar, und Mittwoch, 6. März, wurde auf dem Golfplatz eine Holzbank aus massivem Eichenholz entwendet. Die Bank ist ca. 50 kg. Schwer und 2,20m lang.

Die Polizei Schwäbisch Hall nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0 entgegen.

Schwäbisch Hall: Auto touchiert

3.000 Euro Sachschaden entstanden, als am Donnerstag gegen 16:00 Uhr eine n47jährige Opel-Fahrerin den Richard-Wagner-Weg vom Hagenbacher Ring kommend befuhr. Um einem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, lenkte die Frau ihren Wagen nach rechts und touchierte dabei einen am Straßenrand geparkten Mercedes.

Mainhardt: Beim Abbiegen Auto übersehen

Eine 85 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte am Donnerstag gegen 16:30 Uhr von der Straße Im Oberweiler auf die Löwensteiner Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen die Löwensteiner Straße befahrenden 28-Jährigen mit seinem Mitsubishi. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Michelfeld: PKW vs. PKW

Als ein 52-jähriger Audi-Fahrer am Donnerstag gegen 9:20 von dem Parkplatz eines Discounter-Marktes auf die Daimlerstraße auffahren wolle, übersah er einen dort fahrenden Ford Fiesta einer 55-Jährigen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

Fichtenau-Unterdeufstetten: Kleinbus kommt von Fahrbahn ab

Möglicherweise aufgrund eines medizinischen Notfalls kam am Freitag gegen 6:30 Uhr ein 63 Jahre alter Fahrer eines VW-Kleinbusses mit seinem Gefährt auf der Alten Poststraße rund 50 nach dem Ortseingang Unterdeufstetten aus Richtung Wildenstein kommend nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der VW gegen einen Baum. Der 63-jährige, der bei dem Unfall nicht angeschnallt war, musste reanimiert werden und wurde von Rettungskräften in eine Klinik verbracht. Neben einem Rettungswagen, einem Notarzt und der Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Crailsheim: Auto überschlägt sich

Am Freitag gegen 7:30 Uhr kam eine 23-jährige Opel-Lenkerin auf der K2500 in Fahrtrichtung Kirchberg kurz vor der Abzweigung in Richtung Triensbach nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich ihr Fahrzeug. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von Rettungskräften in eine Klinik verbracht werden. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

