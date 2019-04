Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190430.3 Brunsbüttel: Gewässerverunreinigung durch eingeleiteten Dieselkraftstoff

Brunsbüttel (ots)

Am Montagmittag ist während des Beladevorgang eines Schiffes im Ölhafen von Brunsbüttel Dieselkraftstoff in das Hafengewässer gelangt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und legte Ölsperren aus.

Um 14.00 Uhr lag das Binnentankmotorschiff "Pia", Heimathafen Duisburg, an der Brücke IV im Ölhafen von Brunsbüttel und sollte mit 450 Tonnen Dieselkraftstoff beladen werden. Gleich zu Ladungsbeginn drang Dieselkraftstoff aus den Ladungstanks durch die unverschlossene Druckluftleitung nach außen auf das Hauptdeck des Schiffes. Von dort lief der Kraftstoff vom Vorschiff bis zur Vorkante der Brücke, gelangte durch die nicht vollständig verschlossenen Speigatten in das Hafengewässer und vertrieb anschließend durch den Wind in den Nord-Ostsee-Kanal. In das Gewässer dürften zwischen 100 und 200 Liter Dieselkraftstoff bis zur Abschaltung der Förderpumpe gelangt sein.

Durch die Feuerwehr Brunsbüttel wurden Ölsperren ausgelegt.

Merle Neufeld

